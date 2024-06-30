



Хуситы атаковали корабль: видео

Йеменские хуситы атаковали корабль Transworld Navigator с помощью беспилотного катера "Туфан".



Соответствующий момент был заснят на видео.



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Судя по кадрам, произошло прямое попадание в борт корабля. После этого раздался взрыв.



Хуситы объявили, что атаковали торговое судно, перевозившее товары, предназначенные для Израиля.