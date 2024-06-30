Хуситы атаковали корабль: видео
Йеменские хуситы атаковали корабль Transworld Navigator с помощью беспилотного катера "Туфан".
Соответствующий момент был заснят на видео.
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Судя по кадрам, произошло прямое попадание в борт корабля. После этого раздался взрыв.
Хуситы объявили, что атаковали торговое судно, перевозившее товары, предназначенные для Израиля.
🚨BREAKING: Scenes of the Yemeni Armed Forces “Houthis” targeting the ship (TRANSWORLD Navigator) with the Tufan boat.— 🔻 Ahmed M. Fahmy 🍉 (@ahfahmy85) June 30, 2024
The “Tufan Destroyer” piloted boat is equipped with advanced technology, with manual and remote control
pic.twitter.com/httWHbsRLr