Хуситы атаковали корабль: видео

Йеменские хуситы атаковали корабль Transworld Navigator с помощью беспилотного катера "Туфан".



Соответствующий момент был заснят на видео.



Судя по кадрам, произошло прямое попадание в борт корабля. После этого раздался взрыв.



Хуситы объявили, что атаковали торговое судно, перевозившее товары, предназначенные для Израиля.

🚨BREAKING: Scenes of the Yemeni Armed Forces “Houthis” targeting the ship (TRANSWORLD Navigator) with the Tufan boat.



The “Tufan Destroyer” piloted boat is equipped with advanced technology, with manual and remote control



pic.twitter.com/httWHbsRLr