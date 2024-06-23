



Пассажира поймали за отвратительным поступком в самолете

Пассажир на борту самолета решил подстричь ногти, что вызвало гнев других путешественников.



Около недели назад в Instagram-группе Passenger Shaming распространили соответствующее видео.



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"Вы в общественном транспорте, я не хочу, чтобы ваши ногти попадали в мою еду или напитки", - возмутились пассажиры.



"Это должно быть полностью запрещено на рейсах", — написал еще один пользователей.



"Есть очень мало вещей, которые могли бы вызвать у меня такое отвращение", — добавил еще один пользователь.