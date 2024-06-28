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Лейбористская партия Британии уже определилась, что делать с КСИР
28.06.2024 06:44 Алина Груднева

Лейбористская партия Британии уже определилась, что делать с КСИР

Лейбористская партия Великобритании собирается признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

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Оппозиционная партия готова внести КСИР в список террористов, если победит на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 4 июля.

Судя по результатам опросов, лейбористы могут победить с большим отрывом. В правительстве Риши Сунака из-за планов в отношении КСИР существовал раскол. Министерство иностранных дел Великобритании выступало категорически против такого шага. Это объяснялось возможность эскалации с Ираном.

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