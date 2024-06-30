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В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар
30.06.2024 15:47 Алина Груднева

В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар

На юго-востоке Греции вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого были эвакуированы жители четырех населенных пунктов.

По данным греческого издания Ekathimerini, возгорание на фоне экстремальной жары произошло в районе города Кератея.

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Из-за сильного ветра огонь уже добрался до жилых домов. Погодные условия мешают пожарным локализовать возгорание. К тушению привлечены 78 пожарных и 26 единиц техники, а также авиация.

По словам руководителя департамента гражданской защиты периферии Аттика Никоса Пассаса, пожар может стремительно распространиться.
    

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