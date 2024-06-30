В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар
На юго-востоке Греции вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого были эвакуированы жители четырех населенных пунктов.
По данным греческого издания Ekathimerini, возгорание на фоне экстремальной жары произошло в районе города Кератея.
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Из-за сильного ветра огонь уже добрался до жилых домов. Погодные условия мешают пожарным локализовать возгорание. К тушению привлечены 78 пожарных и 26 единиц техники, а также авиация.
По словам руководителя департамента гражданской защиты периферии Аттика Никоса Пассаса, пожар может стремительно распространиться.
Ερπυστριοφόρος μπουλντόζα προσπαθεί να κάνει αντιπυρική ζώνη στην Κερατέα, τη στιγμή που καίγονται κτίσματα. Ελλάδα 2.0. #Κερατεα #φωτια #πυρκαγια pic.twitter.com/DcXdJV1SLd— idiotypos 🍉 (@idiotypos) June 30, 2024