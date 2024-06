В Китае ракета-носитель взорвалась во время испытаний

В Китае ракета-носитель Tianlong-3 взорвалась во время испытаний.



Об этом сообщает издание Space News.



Это произошло в городе Гуньи через несколько секунд после ее запуска. Ракета взлетела, после чего рухнула на землю, что привело к эпичному взрыву. Информация о пострадавших не поступала.



По данным разработчика Space Pioneer Tianbing Technology, причиной послужила неисправность в соединении между корпусом и испытательным стендом. Ракета рухнула после того, как бортовой компьютер выключил двигатели.



Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N