



Новая батарея для электромобилей со сверхбыстрым зарядом

Автомобильная промышленность стоит на пороге революционных изменений в технологии электромобилей. Такие давние проблемы, как ограниченный запас хода, длительное время зарядки и быстрая деградация аккумуляторов, отпугивали многих потенциальных покупателей от перехода на электромобили. Однако значительный прорыв британского стартапа Nybolt обещает решить эти проблемы и может пересмотреть наше представление об электромобилях и их использовании.



В ходе недавних испытаний на треке недавно разработанная компанией Nybolt батарея электромобиля зарядилась с 10 до 80 процентов всего за 4,5 минуты. Этот результат был достигнут на специально разработанном спортивном автомобиле на полигоне вблизи Бедфорда, Англия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Технология знаменует собой потенциальный поворотный момент в распространении электромобилей, поскольку она значительно сокращает время, необходимое для подзарядки батарей, что является важнейшим шагом к тому, чтобы сделать электромобили более практичными для повседневного использования.

