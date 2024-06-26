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"Аськи" больше нет: мессенджер ICQ прекратил свое существование
26.06.2024 12:07 Алина Груднева

"Аськи" больше нет: мессенджер ICQ прекратил свое существование

Популярный в 00-х годах мессенджер ICQ  официально прекратил свое существование.

На его официальном сайте сказано, что "аська" больше не работает.

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Закрытие мессенджера анонсировали в конце мая. 

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году его перекупил Mail.ru Group. В нулевые годы "аська" была одной из самых популярных программ среди пользователей. Позже ее вытеснили другие месенджеры.

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