"Аськи" больше нет: мессенджер ICQ прекратил свое существование
Популярный в 00-х годах мессенджер ICQ официально прекратил свое существование.
На его официальном сайте сказано, что "аська" больше не работает.
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Закрытие мессенджера анонсировали в конце мая.
ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году его перекупил Mail.ru Group. В нулевые годы "аська" была одной из самых популярных программ среди пользователей. Позже ее вытеснили другие месенджеры.