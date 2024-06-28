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Принц Гарри и Меган стремятся "закопать топор войны" с Кейт Миддлтон
28.06.2024 03:34 Алина Груднева

Принц Гарри и Меган стремятся "закопать топор войны" с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отчаянно стремятся помириться с принцессой Уэльской Кэтрин.

По данным OK! Magazine, супружеская пара не оставляет своих попыток после того, как Кейт Миддлтон объявила о лечении от рака.

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"Меган отчаянно стремится выдать себя большим человеком и положить конец этой вражде между ними - выглядеть, как некий королевский спаситель, что может только повысить ее имидж", - отметил источник.

Уточняется, что Гарри и Меган хотят снять напряжение в отношениях с принцем Уильямом и королем Карлом ІІІ, когда принцесса вернется к работе после лечения.

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