



Принц Гарри и Меган стремятся "закопать топор войны" с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отчаянно стремятся помириться с принцессой Уэльской Кэтрин.



По данным OK! Magazine, супружеская пара не оставляет своих попыток после того, как Кейт Миддлтон объявила о лечении от рака.



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"Меган отчаянно стремится выдать себя большим человеком и положить конец этой вражде между ними - выглядеть, как некий королевский спаситель, что может только повысить ее имидж", - отметил источник.



Уточняется, что Гарри и Меган хотят снять напряжение в отношениях с принцем Уильямом и королем Карлом ІІІ, когда принцесса вернется к работе после лечения.