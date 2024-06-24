



Ужесточение визового режима: посол Израиля в Украине дал разъяснения

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский предоставил разъяснение о ситуации с якобы ужесточением визового режима.



"С июня этого года Израиль начал тестировать систему ETA-IL, согласно которой иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд, должны сначала подавать заявку на получение разрешения на поездку и заполнить электронную форму. Такая практика существует во многих странах, в том числе в Канаде, Австралии, США", - пояснил посол.



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По словам Бродского, Евросоюз в ближайшее время собирается ввести аналогичную процедуру.



"Пока это правило действует для граждан США и Германии, с 1 июля добровольно подавать заявку смогут все, а с 1 августа получение такого разрешения станет обязательным для въезда. Ни о какой дискриминации граждан Украины или какой-либо другой страны речи не идет", - добавил дипломат.



Бродский добавил, что год назад перед паломничеством в Умань в Украине некоторые чиновники пытались угрожать Израилю отменой безвизового режима.



"В итоге ничего не произошло. Не произойдет и сейчас", - резюмировал он.