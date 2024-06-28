Трамп: "Мы живем в крысином гнезде. Террористы убивают людей в каждом штате"
Во время дебатов после вопросов об инфляции и абортах Дональд Трамп и Джо Байден вступили в перепалку по поводу того, проникают ли террористы через южную границу.
Трамп утверждает, что террористы прибывают из Мексики: "Не только из Южной Америки, но и со всего Ближнего Востока".
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Байден утверждает, что единственным террористом, когда-либо прибывавшим через границу, был человек из Афганистана, который прибыл при Трампе и убил трех человек.
В ответ Трамп рассказал о том, что его администрация убила лидера "Исламского государства" аль-Багдади и иранского генерала Касема Солеймани, и утверждает, что мигранты/террористы убивают людей повсюду.
"Мы живем в крысином гнезде. Они убивают людей в каждом штате", - сказал Трамп.
Байден отметил, что реальные цифры этого не подтверждают.