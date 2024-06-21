



В Барселоне запретят сдавать квартиры в аренду для туристов

Власти Барселоны планируют до 2028 года запретить сдавать квартиры в аренду туристам.



По данным информационного агентства Reuters, об этом объявил мэр города Жауме Кольбони.



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Он пояснил, что будут отменены лицензии на сдачу в краткосрочную аренду более 10 тысяч квартир.



Из-за туристического бума в популярном среди путешественников городе некоторые жители не могут позволить себе приобрести недвижимость. Аренда за 10 лет подорожала на 68%, а покупка - на 38%. Больше всего от этого страдает молодежь, проживающая в Барселоне.



"Эти 10 000 квартир будут использоваться жителями города или пойдут на рынок для аренды или продажи", – пояснил Кольбони.