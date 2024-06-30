



В РФ "шьют" дело на проповедника-патриота из-за слов о “духовных скрепах”

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении христианского проповедника-патриота Эдуарда Чарова из Свердловской области.



Его обвинили в "дискредитации" ВС РФ.



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Дело против Чарова "шьют" из-за картинки, на которой было написано о патриотизме и "духовных скрепах".



"Патриот - это тот, кто хочет сделать свою страну лучше, народ богаче, а власть честнее и справедливее. А не тот, кто оправдывает нищету и коррупцию мнимым величием и духовными скрепами", - репостнул он картинку.



Что примечательно, в этом году в отношении проповедника возбудили уголовное дело по статье "оправдание терроризма". Более того, он включен в список "экстремистов и террористов".