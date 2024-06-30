



Четверо рыбаков умерли после употребления жидкости из бутылок, найденных в море

Четверо рыбаков Шри-Ланки погибли, еще двое находятся в критическом состоянии после употребления неизвестной жидкости из бутылок, найденных в море, сообщают местные СМИ.



Как сообщается, рыбаки находились на рыбалке, когда они нашли бутылки.



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Представители ВМС Шри-Ланки сообщили журналистам, что рыбаки пили из бутылок, думая, что в них содержится алкоголь.

Генеральный директор Департамента рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки Сусанта Кахаватте сообщил нескольким изданиям, что военно-морские силы пытаются вернуть их спасти.



Он сообщил, что военно-морские силы оказывают медицинскую помощь мужчинам, находящимся на борту рыболовецкого судна "Девон", поскольку у них недостаточно времени, чтобы вернуть их на сушу для лечения.



Кахаватта сообщил национальному новостному каналу Ada Derana, что рыбаки раздали часть бутылок другим командам, работающим в этом районе.



Он добавил, что в настоящее время предпринимаются попытки уведомить эти экипажи.

