



В Швейцарии сошел оползень: есть погибшие

В швейцарском регионе Фонтана из-за сильных ливней сошел оползень.



По данным издания "Голос Америки", минимум два человека погибли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Тела двух человек были найдены спасателями после оползня в регионе Фонтана", - сообщили в полиции.



Погибшие женщины были туристками. Еще один человек считается пропавшим без вести. Ведется поисково-спасательная операция.



Из-за непогоды несколько населенных пунктов обесточены. Более того, в части кантона Тичино прекращена подача воды.