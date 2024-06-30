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В Швейцарии сошел оползень: есть погибшие
30.06.2024 18:55 Алина Груднева

В Швейцарии сошел оползень: есть погибшие

В швейцарском регионе Фонтана из-за сильных ливней сошел оползень.

По данным издания "Голос Америки", минимум два человека погибли.

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"Тела двух человек были найдены спасателями после оползня в регионе Фонтана", - сообщили в полиции.

Погибшие женщины были туристками. Еще один человек считается пропавшим без вести. Ведется поисково-спасательная операция.

Из-за непогоды несколько населенных пунктов обесточены. Более того, в части кантона Тичино прекращена подача воды.

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