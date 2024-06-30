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РФ глушила GPS на каждом четвертом военном самолете Британии, - СМИ
30.06.2024 20:50 Алина Груднева

РФ глушила GPS на каждом четвертом военном самолете Британии, - СМИ

За первые четыре месяца 2024 года Россия неоднократно глушила GPS на военных бортах Великобритании.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

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Уточняется, что сигнал GPS глушился на каждом четвертом транспортном рейсе военной авиации Соединенного Королевства. 

Журналисты проанализировали около 1,5 тысячи рейсов, осуществленных над Восточной Европой и Ближним Востоком 63 самолетами в период с 1 января по 30 апреля.

Уточняется, что 142 из 504 самолета испытывали помехи. С проблемами сталкивались пассажирские и транспортные рейсы, а также самолеты-заправщики и самолеты-разведчики.

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