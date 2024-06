На север Италии обрушились мощные ливни: население эвакуируют

На севере Италии из-за мощных ливней начали эвакуировать население из нескольких населенных пунктов.



По данным информационного агентства ANSA, непогода накрыла регион Пьемонт и автономную область Валле-д'Аоста.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за ливней произошли оползни и сошли селевые потоки. Несколько туристов и несколько долин в Пьемонте оказались в ловушке. Повреждены мосты, дороги затоплены. Власти думают о том, чтобы объявить чрезвычайное положение, если ситуация ухудшится.



По словам главы Конье Франко Альера, спасателям удалось эвакуировать при помощи вертолетов более 300 человек. Спасательная операции продолжается. Из-за ливней уничтожен водопровод.

In Italy, disastrous flooding underway between Piedmont and Valle d'Aosta due to storms. Noasca has received 149mm of rain and Cogne 91mm (in this video). The most critical situations are in the Orco, Soana, and Lanzo valleys. Via: @Kurosh_74 pic.twitter.com/nGsAj1COWG

❗🇨🇭🌊🇮🇹 - Storms in Switzerland and northern Italy caused flooding and landslides, resulting in at least four deaths.



In Switzerland, three bodies were found after a landslide in the Maggia valley, in the canton of Ticino.



Campsites were evacuated and a bridge collapsed. One… pic.twitter.com/vto8tlwDoX