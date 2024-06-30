



К санкциям ЕС против России присоединилась Норвегия

Норвегия присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России.



Напомним, что ограничения введены против 116 физических и юридических лиц.



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Кроме того, Норвегия поддержала решение использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.



"Вместе с гражданской, военной и политической поддержкой Украины экономические санкции являются важнейшим инструментом против незаконной агрессивной войны России против Украины", - сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.