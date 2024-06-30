



Выборы во Франции: явка достигла почти 60%

По состоянию на вечер, 30 июня, явка на досрочных парламентских выборах во Франции по-прежнему считается беспрецедентно высокой.



По данным Le Figaro, проголосовать пришли 59,39% избирателей по состоянию на 18:00.



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Это самый высокий показатель с 1978 года. По данным издания, явка была на 20% больше, чем нв выборах в 2022 году.



Также она на 14% выше, чем на недавно прошедших выборах в Европарламент.