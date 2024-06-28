



Трамп – Байдену: "Израиль - единственный, кто хочет продолжать войну"

"Израиль никогда бы за миллион лет не подвергся вторжению ХАМАСа", - говорит Трамп. "Знаете почему? Потому что Иран был при мне на мели".



Отвечая на вопрос о войне в Газе, Байден заявил о своей защите Израиля и обвиняет ХАМАС в том, что только он хочет продолжать борьбу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы предоставляем Израилю все необходимое оружие", - сказал он.



Байден говорит, что ХАМАС "значительно ослаблен и должен быть уничтожен. Но нужно быть осторожным" с использованием крупных бомб в населенных пунктах.



В ответ, Трамп оспаривает утверждение Байдена о том, что Израиль не хочет продолжать борьбу.



"Израиль - единственный, кто хочет продолжать", - говорит он, добавляя, что их не следует удерживать от этого.

