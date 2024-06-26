Скончался современный поэт Бахыт Кенжеев
На 74-м году жизни в Нью-Йорке скончался классик современной поэзии Бахыт Кенжеев.
Информацию об этом подтвердил представитель учрежденной им поэтической группы "Московское время" Сергей Ганделевский.
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"Бахыт Кенжеев родился, чтобы стать поэтом, и больше, чем кто-либо из моих знакомых лириков, хотел и жизнь прожить поэтом. И то, и другое ему удалось", — сообщил он.
Бахыт Кенжеев был уроженцем Казахстана. В детстве он вместе с родителями перебрался в Москву.
В Канаду он переехал в 80-е годы, а в 2008 году перебрался в Нью-Йорк, где и прожил до конца своих дней. Его творения переведены на множество языков.