



Последний сериал, в котором снялась Заворотнюк, выйдет на экраны

На экраны выйдет последний сериал, в котором снялась покойная российская актриса Анастасия Заворотнюк.



Об этом сообщает издание "СтарХит".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что сериал "Приставы" был снят еще в 2017 году. По словам режиссера-постановщика Владимира Нахабцева, Заворотнюк появится в нескольких сериях.



"Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя - большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В "Приставах" она появляется в нескольких сериях", - сообщил он.