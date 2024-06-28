



Байден и Трамп дебатировали о войне в Украине: кто виноват

Впервые в истории американской политики действующий президент США Джо Байден провел дебаты со своим предшественником Дональдом Трампом. Одной из центральных тем обсуждения стала ситуация в Украине, что вызвало острую перепалку между оппонентами.



Дональд Трамп заявил, что вторжение России в Украину не произошло бы, если бы США имели "настоящего президента, которого уважал бы Путин". Он обвинил Байдена в неспособности предотвратить конфликт, сказав: "Погибло много людей, гораздо больше, чем думают. Вы можете удвоить эти цифры, возможно, утроить. Он (Байден – ред.) не сделал ничего, чтобы остановить это".



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Трамп также связал это с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, что, по его мнению, поощрило Россию к агрессии: "Это был ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин увидел это, он сказал: 'Знаете, что, я думаю, мы зайдем'. Это была его мечта".



Трамп согласился с тем, что условия Путина неприемлемы, однако "война бы не началась, если бы у Америки был лидер": "Разница в том, что он никогда бы не вторгся в Украину при другом президенте США".



Раскритиковал экс-президент президента нынешнего и за предоставление США Украине финансовой помощи: "Он дал Украине 200 млрд долл, или даже больше. Это большие деньги. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США "он забирает с собой 60 млрд долл. "в кармане", – напомнил Трамп и выразил мнение, что "это надо прекратить".



Трамп назвал Байдена "худшим главнокомандующим" и заявил, что как только станет президентом, "покончит с войной".



"В мае он (Байден – ред.) представил свой мирный план. Его основная идея: Киев будет получать военную помощь США только, если начнет мирные переговоры с Россией", – заявил Трамп, заверив, что мог бы прекратить войну России в Украине, оказывая давление на Украину, чтобы та отказалась от определенной территории.



Джо Байден в ответ на обвинения Дональда Трампа назвал Путина "военным преступником", который не остановится на Украине, а дальше "будет Польша, Беларусь, страны НАТО – мы можем только догадываться, что будет дальше, если все спустить с рук".



Байден также прокомментировал заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО, подчеркнув важность союзничества для предотвращения крупной войны в Европе: "Сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество."



В свою очередь Трамп еще раз напомнил, что "Россия забрала много земель при Обаме и Байдене", а при нем – нет.



"Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он (Путин – ред.) захватит Украину. Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Они потеряли замечательные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него (Байдена) и его глупых решений. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – еще раз заявил Трамп.



Он еще раз раскритиковал Байдена за текущую позицию США и предупредил о возможном начале Третьей мировой войны: "Его (Байдена – ред.) военная политика безумная. Они безумны. Это войны, которые никогда не закончатся с ним. Он втянет нас в Третью мировую войну, а мы уже ближе к ней, чем кто-либо может себе представить".