



США вводят санкции против Ирана в связи с "ядерной эскалацией"

США ввели санкции против трех компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах и обвиняемых в причастности к транспортировке иранских нефтепродуктов и нефтехимии, а также 11 связанных с ними судов.



"За последний месяц Иран объявил о шагах по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которые не имеют достоверных мирных целей", - сказал Блинкен.



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"Мы по-прежнему привержены тому, чтобы никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие, и мы готовы использовать все элементы национальной мощи для обеспечения такого результата".

