



Евросоюз решил максимально ускориться с поставками помощи Украине

Страны-члены Европейского союза призвали активизировать оказание помощи Украине. В частности, речь идет о ПВО и оружии, что помогут защитить инфраструктуру и население от ударов РФ. Об этом говорится в документе, обнародованном по итогам саммита ЕС.



Так, в итоговом коммюнике констатируется продолжение поддержки Украины. В частности, ЕС подтверждает дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и ее народа "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".



"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, будет активизирована доставка военной помощи Украине. В частности, систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры", - говорится в документе.



Также, по мнению Европейского совета, "Россия не должна преобладать", а ЕС "решительно осуждает недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России".



Отметим, Европейский совет не впервые согласовывает активизацию помощи Украине. Также, например, в апреле саммит ЕС призвал ускорить поставки военной помощи Украине на фоне массированных атак России. Речь шла, в частности, об артиллерийских боеприпасах и ракетах.