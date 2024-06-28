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Евросоюз решил максимально ускориться с поставками помощи Украине
28.06.2024 10:58 Раиса Вовк

Евросоюз решил максимально ускориться с поставками помощи Украине

Страны-члены Европейского союза призвали активизировать оказание помощи Украине. В частности, речь идет о ПВО и оружии, что помогут защитить инфраструктуру и население от ударов РФ. Об этом говорится в документе, обнародованном по итогам саммита ЕС.

Так, в итоговом коммюнике констатируется продолжение поддержки Украины. В частности, ЕС подтверждает дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и ее народа "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".

"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, будет активизирована доставка военной помощи Украине. В частности, систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры", - говорится в документе.

Также, по мнению Европейского совета, "Россия не должна преобладать", а ЕС "решительно осуждает недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России".

Отметим, Европейский совет не впервые согласовывает активизацию помощи Украине. Также, например, в апреле саммит ЕС призвал ускорить поставки военной помощи Украине на фоне массированных атак России. Речь шла, в частности, об артиллерийских боеприпасах и ракетах. 

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