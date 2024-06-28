



В аэропорту Нью-Дели рухнула крыша. Погиб 1 человек

В пятницу утром в аэропорту индийской столицы Нью-Дели были приостановлены полеты после обрушения крыши здания, в результате которого погиб один человек и еще несколько получили ранения.



"К сожалению, из-за обрушения крыши в терминале 1 аэропорта Нью-Дели сегодня утром несколько пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении Министерства гражданской авиации Индии на сайте X.



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Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду сказал: "В настоящее время в терминале проводятся все необходимые спасательные операции".



Позже чиновники подтвердили, что один человек погиб из-за травм, полученных при обрушении крыши аэропорта.



В заявлении администрации аэропорта Дели говорится, что из-за сильного дождя, начавшегося рано утром в пятницу, обрушилась часть навеса на старой площадке вылета терминала 1 аэропорта.



"В результате этого инцидента все вылеты из Терминала 1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты", - говорится в сообщении.



Ночью в столице прошли дожди, вызвавшие пробки и затопление дорог.

