



Хуситы похвастались собственным беспилотным катером

Йеменские хуситы похвастались беспилотным катером собственного производства.



Он получил название "Тоуфан-1".



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Беспилотный катер оснащен боеприпасом, который весит 150 кг. По словам хуситов, он отличается "повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью".



Журналисты не исключают, что он использовался для потопления греческого судна Tutor.



Yemen’s Houthis publish footage testing the Toufan 1 unmanned surface vessel.



This was likely used to sink the Greek-owned M/V Tutor earlier this week. pic.twitter.com/cXoWDONUK9 — The International Index (@theintlindex) June 21, 2024