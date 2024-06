Хуситы похвастались собственным беспилотным катером

Йеменские хуситы похвастались беспилотным катером собственного производства.



Он получил название "Тоуфан-1".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Беспилотный катер оснащен боеприпасом, который весит 150 кг. По словам хуситов, он отличается "повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью".



Журналисты не исключают, что он использовался для потопления греческого судна Tutor.



Yemen’s Houthis publish footage testing the Toufan 1 unmanned surface vessel. This was likely used to sink the Greek-owned M/V Tutor earlier this week. pic.twitter.com/cXoWDONUK9

Awesome footage of Yemeni USV toufan 1.

BY THE WAY, toufan 1 is only lauded with 150 kg warhead.



Keep in mind that houthis have USV that can be Lauded with 450 + kg of explosive warhead. pic.twitter.com/IuFpkbjc3w