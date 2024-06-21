Хуситы похвастались собственным беспилотным катером
Йеменские хуситы похвастались беспилотным катером собственного производства.
Он получил название "Тоуфан-1".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Беспилотный катер оснащен боеприпасом, который весит 150 кг. По словам хуситов, он отличается "повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью".
Журналисты не исключают, что он использовался для потопления греческого судна Tutor.
Yemen’s Houthis publish footage testing the Toufan 1 unmanned surface vessel.— The International Index (@theintlindex) June 21, 2024
This was likely used to sink the Greek-owned M/V Tutor earlier this week. pic.twitter.com/cXoWDONUK9
Awesome footage of Yemeni USV toufan 1.— The Middle East Expert (@SamiZoila73895) June 21, 2024
BY THE WAY, toufan 1 is only lauded with 150 kg warhead.
Keep in mind that houthis have USV that can be Lauded with 450 + kg of explosive warhead. pic.twitter.com/IuFpkbjc3w