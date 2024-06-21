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Хуситы похвастались собственным беспилотным катером
21.06.2024 20:40 Алина Груднева

Хуситы похвастались собственным беспилотным катером

Йеменские хуситы похвастались беспилотным катером собственного производства.

Он получил название "Тоуфан-1".

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Беспилотный катер оснащен боеприпасом, который весит 150 кг. По словам хуситов, он отличается "повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью".

Журналисты не исключают, что он использовался для потопления греческого судна Tutor.
 

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