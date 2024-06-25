



Управление гневом через нейросеть придумали в Японии

Сервисом от компании SoftBank смогут пользоваться работники колл-центров, ежедневно получающие звонки от недовольных покупателей. ИИ будет распознавать разъяренный голос и будет применять "акустические инструменты для придания ему вежливого тона", пишет газета South China Morning Post.



При этом смысл слов меняться не будет, то есть оператор услышит все бранные слова и претензии, но только спокойным голосом. Сейчас нейросеть работает только на японском языке, но разработчики заявили, что готовы расширить список языков по запросу из других стран.

