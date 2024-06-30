Тайсон Фьюри пообещал Усику "большой нокаут"
Британский боксер Тайсон Фьюри уже приступил к тренировкам к предстоящему бою-реваншу с украинцем Александром Усиком.
В этом он признался, выступая со своим саудовским хозяином.
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"Пока ты тратишь время на Скалу и фильмы, мы тренируемся", - сказал Турки Аль аш-Шейх.
Фьюри подтвердил его слова и пожелал Усику скорейшего восстановления из-за травмы.
"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и великого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал", - сказал Фьюри.
🔥👍❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ADlatwTN2Z— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 28, 2024