



Тайсон Фьюри пообещал Усику "большой нокаут"

Британский боксер Тайсон Фьюри уже приступил к тренировкам к предстоящему бою-реваншу с украинцем Александром Усиком.



В этом он признался, выступая со своим саудовским хозяином.



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"Пока ты тратишь время на Скалу и фильмы, мы тренируемся", - сказал Турки Аль аш-Шейх.



Фьюри подтвердил его слова и пожелал Усику скорейшего восстановления из-за травмы.



"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и великого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал", - сказал Фьюри.