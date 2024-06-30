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Тайсон Фьюри пообещал Усику "большой нокаут"
30.06.2024 03:34 Алина Груднева

Тайсон Фьюри пообещал Усику "большой нокаут"

Британский боксер Тайсон Фьюри уже приступил к тренировкам к предстоящему бою-реваншу с украинцем Александром Усиком.

В этом он признался, выступая со своим саудовским хозяином.

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"Пока ты тратишь время на Скалу и фильмы, мы тренируемся", - сказал Турки Аль аш-Шейх.

Фьюри подтвердил его слова и пожелал Усику скорейшего восстановления из-за травмы.

"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и великого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал", - сказал Фьюри.

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