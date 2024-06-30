



﻿ЧЕ-2024: Хозяевам турнира погода не помеха

Кто из болельщиков футбола не помнит победу Дании над Германией в финале Чемпионата Европы 1992 года? И кто бы не хотел повторения сенсации? Разница в классе заметна, но и тогда никто не ставил на Данию.



В первом тайме самым интересным моментом был… град, из-за которого даже пришлось прервать матч на несколько минут. Да и болельщикам на трибунах, заплатившим не мало денег, пришлось несладко. Во втором тайме героем стал… ВАР.



Сначала, после нескольких повторов судья отменяет гол в ворота Германии и через несколько минут вновь повторы и судья назначает пенальти в ворота датчан. Германия выходит вперед, датчане пытаются атаковать и нарываются на классную контратаку. 2:0 в пользу Германии.



Дальше уже было не интересно, разве что судья с помощью ВАР не засчитал еще один гол немцев. Датчане не смогли в этот раз конкурировать с мощными хозяевами турнира.