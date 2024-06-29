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Российских дзюдоистов допустили к Олимпийским играм: в РФ не согласны
29.06.2024 12:53 Алина Груднева

Российских дзюдоистов допустили к Олимпийским играм: в РФ не согласны

Международный олимпийский комитет допустил российских дзюдоистов к участию в Олимпийских играх.

Федерация дзюдо РФ с таким решением не согласна.

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"Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже", - сказано в заявлении.

Уточняется, что МОК допустил к Играм Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элису Старцеву и Дали Лилуашвили. 

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