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Олимпиада под угрозой: качество воды в Сене ожидает желать лучшего
28.06.2024 16:23 Алина Груднева

Олимпиада под угрозой: качество воды в Сене ожидает желать лучшего

В реке Сена, где должны стартовать Олимпийские игры, до сих пор не смогли очистить воду.

По данным BFMTV, в воде сохраняется высокий уровень загрязнения опасными бактериями.

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По данным парижской мэрии, забор проб проводился в период с 16 по 23 июня.  Результаты по-прежнему превышают нормы. В частности, в воде выявлен повышенный уровень двух фекальных бактерий.

"Качество воды остается ухудшенным из-за неблагоприятных гидрологических обстоятельств: дожди, быстрое течение, мало солнца, температуры ниже сезонных норм и загрязнения с верхнего течения", – сказано в заявлении.

В Олимпийском комитете по-прежнему считают, что старт Олимпиады возможен. По словам главы организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге, более конкретная информация  относительно качества воды в Сене появится примерно в середине июля.

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