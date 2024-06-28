



Олимпиада под угрозой: качество воды в Сене ожидает желать лучшего

В реке Сена, где должны стартовать Олимпийские игры, до сих пор не смогли очистить воду.



По данным BFMTV, в воде сохраняется высокий уровень загрязнения опасными бактериями.



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По данным парижской мэрии, забор проб проводился в период с 16 по 23 июня. Результаты по-прежнему превышают нормы. В частности, в воде выявлен повышенный уровень двух фекальных бактерий.



"Качество воды остается ухудшенным из-за неблагоприятных гидрологических обстоятельств: дожди, быстрое течение, мало солнца, температуры ниже сезонных норм и загрязнения с верхнего течения", – сказано в заявлении.



В Олимпийском комитете по-прежнему считают, что старт Олимпиады возможен. По словам главы организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге, более конкретная информация относительно качества воды в Сене появится примерно в середине июля.