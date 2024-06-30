



Ле Пен хочет "абсолютное большинство"

Марин Ле Пен, комментируя результаты экзит-полов первого тура досрочных парламентских выборов во Франции, объявила, что ее партии "Национальное объединение" необходимо получить "абсолютное большинство".



По ее словам, это бы позволило лидеру партии Джордану Барделле стать премьер-министром.



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"Ничего еще не выиграно, и второй тур является решающим. Нам нужно абсолютное большинство, чтобы через восемь дней Джордан Барделла был назначен премьер-министром", - сказала она.



Сам Барделла тоже назвал определяющим голосование во втором туре выборов.



Напомним, что согласно предварительным результатам экзит-полов, партия Ле Пен с большим отрывом вырывается вперед.