



Новая работа Бэнкси оказалась передвижной скульптурой

На фестивале Гластонбери над посетителями “поплыла” надувная лодка с муляжами, изображающими мигрантов в спасательных жилетах. Об этом сообщает издание The Guardian. Оказалось, что эта композиция - очередная работа таинственного Бэнкси.



Лодка появилась во время выступления панк-группы Idles, которая исполняла песню о сочувствии к мигрантам. Представитель группы заявил, что группа не знала о перформансе до окончания выступления. Сам Бэнкси пока не подтвердил свое авторство.



Миграция — главная тема фестиваля в Гластонбери в этом году.



В 2022 году в Британию на лодках нелегально прибыли более 45 тысяч человек. В 2023 году поток мигрантов сократился до 29 тысяч человек. За первые три месяца 2024 года по морю в Британию добрались более 4600 человек.



