



Медики оценили состояние здоровья Байдена

Президенту США Джо Байдену сложно удерживать внимание, что может свидетельствовать о болезни Паркинсона.



Об этом в комментарии Daily Mail рассказал эксперт в области психиатрии пожилых людей в Университетском колледже Лондона, профессор Роберт Ховард, комментируя дебаты демократа с Дональдом Трампом.



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"С ним все в порядке в 98% случаев, но бывает, что иногда он, кажется, теряет ход мыслей, а время от времени не может удержаться от бессвязной речи. Эти колебания и провалы внимания являются ключевым симптомом болезни Паркинсона", — считает профессор.



В свою очередь, врач общей практики Национальной службы здравоохранения из Хартфордшира Майк Смит заметил у Байдена когнитивные нарушения.



"Ему трудно подобрать нужное слово, иногда он заканчивает предложение чем-то бессмысленным", — отметил он.



Медики также отметили, что о болезни Паркинсона может свидетельствовать замедленные движения и падения Байдена на публике.