



В СБУ пообещали россиянам "много сюрпризов"

Украинцы в обозримом будущем устроят россиянам "много сюрпризов" в Крыму.



Такой анонс в комментарии "Мы-Украина" сделал руководитель СБУ Василий Малюк.



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Он, в частности, прокомментировал слова руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что россияне стянули в Крым новейшие системы ПВО С-500. По словам Малюка, украинцы способны их уничтожить.



"Всему свое время, мы постоянно работаем, в том числе и над вражескими системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", - пообещал он.



Малюк добавил, что Служба безопасности Украины имеет много долгоиграющих планов.