



В Газе могут развернуть Starlink

Израиль и ООН обсуждают с компанией Илона Маска SpaceX возможность развертывания спутников Starlink в Газе.



Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на израильские источники.



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Starlink может появиться в Газе в рамках помощи гуманитарным работникам. В частности, спутники нужны для распределения гуманитарной помощи по всему анклаву.



Источники утверждают, что вопрос о размещении обсуждался во время недавней поездки министра обороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон.



Запрос по поводу спутников ранее сделала одна из международных организаций ООН по оказанию помощи. В Израиле выражают обеспокоенность тем, что система может угодить в руки ХАМАСа. Также есть опасения, что террористическая организация воспользуется спутниками для совершения атак.