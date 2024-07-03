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В Газе могут развернуть Starlink
03.07.2024 15:20 Алина Груднева

В Газе могут развернуть Starlink

Израиль и ООН обсуждают с компанией Илона Маска SpaceX возможность развертывания спутников Starlink  в Газе.

Об этом сообщает издание Axios  со ссылкой на израильские источники.

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Starlink может появиться в Газе в рамках помощи гуманитарным работникам. В частности, спутники нужны для распределения гуманитарной помощи по всему анклаву.

Источники утверждают, что вопрос о размещении обсуждался во время недавней поездки министра обороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон.

Запрос по поводу спутников ранее сделала одна из международных организаций ООН по оказанию помощи. В Израиле выражают обеспокоенность тем, что система может угодить в руки ХАМАСа. Также есть опасения, что террористическая организация воспользуется спутниками для совершения атак.

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