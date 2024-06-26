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ЧЕ 2024: Украина едет домой
26.06.2024 21:11 MIGnews.com

ЧЕ 2024: Украина едет домой

Украина - Бельгия 0:0, Румыния - Словакия 1:1. 

Все команды в группе набрали 4 очка, но только три проходят дальше. Как и предсказывали многие специалисты, Румыния и Словакия «расписали» ничью, которая из устраивала и отправили Украину паковать чемоданы. 

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Украине надо было побеждать Бельгию. Но не получилось. В стартовом составе желто-синих не оказалось главных звезд команды. Да, они не очень удачно сыграли в первых матчах. Но решение Реброва все равно очень спорное.  

Украинцы не смогли создать хорошие голевые моменты, при том, что соперник им особо не мешал. У бельгийцев тоже серьезные проблемы в атаке.  К сожалению, крупное поражение в первом туре решило исход сборной Украины не в их пользу.
 

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