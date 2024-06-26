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ЧЕ 2024:  Засуха в Германии
26.06.2024 06:59 Мignews

ЧЕ 2024:  Засуха в Германии

Англия - Словения 0:0, Дания - Сербия 0:0

Оба матча получились скучными, практически без голевых моментов. Англия и Дания, которым ничья была выгодна, решили не рисковать. 

А их противники не сумели создать что-то интересное. Хотя Словения, например, выглядела неплохо. 

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Но этого недостаточно, если хочешь попасть в 1/8 финала. Англия, Дания и Словения проходят дальше.  Сборная Англии - одно из главных разочарований группового турнира.  

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