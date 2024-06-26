



ЧЕ 2024: Засуха в Германии

Англия - Словения 0:0, Дания - Сербия 0:0



Оба матча получились скучными, практически без голевых моментов. Англия и Дания, которым ничья была выгодна, решили не рисковать.



А их противники не сумели создать что-то интересное. Хотя Словения, например, выглядела неплохо.



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Но этого недостаточно, если хочешь попасть в 1/8 финала. Англия, Дания и Словения проходят дальше. Сборная Англии - одно из главных разочарований группового турнира.