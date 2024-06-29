



Северная Корея расправляется со свадебными нарядами и сленгом

Северная Корея осуществляет широкомасштабные репрессии против всего: от свадебных платьев до сленга, стремясь противостоять влиянию Юга, говорится в новом докладе.



Доклад, опубликованный Министерством объединения Южной Кореи, основан на показаниях сотен перебежчиков.

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В него входит случай с 22-летним юношей, который был казнен после того, как признался, что слушал южнокорейскую музыку и распространял фильмы, о чем впервые сообщила BBC в прошлом году.



Северная Корея назвала прошлогодний доклад "клеветой и выдумкой", но пока не отреагировала на новый документ.



Согласно собранным данным, с 2021 года количество обысков в домах участилось: чиновники ищут признаки внешней культуры, сообщает информационное агентство Yonhap.



Говорят, что приметами являются ношение белого свадебного платья или жених, поднимающий невесту на спину.

Телефоны людей также обыскиваются и проверяются на наличие сленга из Южной Кореи в сообщениях и контактах, добавляет он.



В докладе говорится, что солнцезащитные очки также считаются контрреволюционными, несмотря на то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын носит их. Однако его отец также называл некоторые предметы повседневной одежды контрреволюционными, в том числе джинсы.



Какое именно наказание предусмотрено за эти нарушения, неясно.



Однако репрессии против южнокорейской культуры кажутся более суровыми.



Закон 2020 года предусматривает смертную казнь за просмотр или распространение южнокорейских развлечений.

