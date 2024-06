Байден: "Может я не веду дебаты как раньше, но я знаю, как делать свою работу"

Президент США Джо Байден признает свою плохую игру во вчерашних дебатах против своего предшественника Дональда Трампа, но настаивает на том, что он все еще способен остаться на своем посту еще на один срок и что его оппонент будет представлять опасность для Америки.



"Я знаю, что я не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я не говорю так гладко, как раньше. Я не веду дебатов так хорошо, как раньше", — говорит Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, что является его первым публичным выступлением после вчерашних дебатов.



"Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как сказать правду. Я знаю, что правильно, а что неправильно. Я знаю, как выполнить эту работу. Я знаю, как добиться цели".



"Я знаю то, что знают миллионы американцев. Когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь", — говорит он под аплодисменты.



"Как Байден я даю слово, что не стал бы баллотироваться, если бы всем сердцем и душой не верил, что смогу выполнить эту работу".



"Ставки слишком высоки. Дональд Трамп представляет собой реальную угрозу этой нации, угрозу свободе, угрозу демократии и угрозу всему, за что выступает Америка".



