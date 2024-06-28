



22-летнему россиянину предъявлены обвинения в кибератаках на Украину и США

США утверждают, что 22-летний российский хакер использовал вредоносное ПО WhisperGate, чтобы попытаться уничтожить компьютеры украинского правительства, а позднее также провел кибератаки на США.



22-летнему гражданину России Амину Стигалу предъявлено обвинение в заговоре с целью взлома и уничтожения компьютерных систем, сообщило Министерство юстиции США.



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"Как утверждается, обвиняемый вступил в сговор с российской военной разведкой накануне несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину с целью проведения кибератак против украинского правительства, а затем против его союзников, включая Соединенные Штаты", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, добавив: "Министерство юстиции продолжит поддерживать Украину на всех фронтах в ее борьбе против агрессивной войны России, в том числе путем привлечения к ответственности тех, кто поддерживает злонамеренную кибердеятельность России".

