



В Оклахоме приказывают школам "немедленно" начать преподавать Библию

Главный чиновник образования Оклахомы приказал школам штата начать включать Библию в уроки, что стало последней культурной точкой США, связанной с религией.



В директиве, отправленной республиканским суперинтендантом штата Райаном Уолтерсом, говорится, что это правило является обязательным и требует "немедленного и строгого соблюдения".



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Правило будет применяться к урокам для всех учащихся государственных школ в возрасте от 11 до 18 лет.



Это произошло через неделю после того, как губернатор Луизианы подписал закон, предписывающий всем государственным школам этого штата демонстрировать Десять заповедей.

