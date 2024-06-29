



Теракт в "Крокус Сити Холле": концертного зала больше не будет

Концертный зал в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье не собираются восстанавливать после теракта.



По данным российских СМИ, такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



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"Концертного зала там больше не будет", - сообщил он.



Как известно, теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен вечером, 22 марта. Нападение было совершено перед концертом группы "Пикник".



Вооруженные боевики ворвались в здание и устроили стрельбу. После этого они подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, более 550 пострадали.