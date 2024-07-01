Во Франции разбился самолет: никто не выжил
Во французском департаменте Сена-и-Марна потерпел крушение легкомоторный самолет Cesna 172.
По данным Le Figaro, все три человека, находящиеся на борту, погибли.
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Самолет рухнул на автотрассу A4 нгедалеко от аэродрома Лонес-Эмеренвиль. По версии следствия, он зацепился за высоковольтную линию.
Участники дорожного движения не пострадали. На борту самолета в момент крушения находились двое мужчин и одна женщина. У пилота была лицензия. По факту авиакатастрофы начато расследование.
🔴🇫🇷 FLASH - Seine-et-Marne : trois morts dans le crash d’un avion de tourisme sur l’A4 à hauteur du centre commercial Bay 2, à Collégien. L’autoroute est coupée dans les deux sens avec une déviation mise en place.#SeineEtMarne #Crash #A4 pic.twitter.com/UeYlwBRtcX— Media Express (@Media_Express1) June 30, 2024