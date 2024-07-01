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Во Франции разбился самолет: никто не выжил
01.07.2024 11:57 Алина Груднева

Во Франции разбился самолет: никто не выжил

Во французском департаменте Сена-и-Марна потерпел крушение легкомоторный самолет Cesna 172.

По данным Le Figaro, все три человека, находящиеся на борту, погибли.

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Самолет рухнул на автотрассу A4 нгедалеко от аэродрома Лонес-Эмеренвиль. По версии следствия, он зацепился за высоковольтную линию. 

Участники дорожного движения не пострадали. На борту самолета в момент крушения находились двое мужчин и одна женщина.  У пилота была лицензия. По факту авиакатастрофы начато расследование.

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