



Во Франции разбился самолет: никто не выжил

Во французском департаменте Сена-и-Марна потерпел крушение легкомоторный самолет Cesna 172.



По данным Le Figaro, все три человека, находящиеся на борту, погибли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Самолет рухнул на автотрассу A4 нгедалеко от аэродрома Лонес-Эмеренвиль. По версии следствия, он зацепился за высоковольтную линию.



Участники дорожного движения не пострадали. На борту самолета в момент крушения находились двое мужчин и одна женщина. У пилота была лицензия. По факту авиакатастрофы начато расследование.