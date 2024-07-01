Иранец накинулся с ножом на полицейских в Германии
В баварском городе Лауф-ан-дер-Пегниц иранец накинулся с ножом на трех полицейских.
По данным полиции Германии, это произошло на железнодорожном вокзале 30 июня.
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34-летний иранец подошел к полицейской машине. Когда правоохранители из нее вышли, он набросился на них. Полицейские открыли по злоумышленнику огонь.
Несмотря на оказание первой помощи, гражданин Иран умер. В настоящее время следствие пытается установить мотивы нападавшего. Среди полицейских никто не пострадал.