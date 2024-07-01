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В российском Белгороде произошел блэкаут
01.07.2024 12:39 Алина Груднева

В российском Белгороде произошел блэкаут

В понедельник, 1 июля, в Белгороде и Белгородской области произошел блэкаут.

По данным российских СМИ, электричество пропало из-за "технологического нарушения на фоне внешнего влияния на энергообъект".

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Из-за отключений перестали работать светофоры. Также наблюдаются проблемы с интернетом и водоснабжением.

В украинском Укрэнерго отметили, что около 90% российской Белгородской области остались без электроэнергии.

"Также 1 июля у жителей Белгорода и Белгородского района ожидаются проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Указывается, что свет пропал из-за атаки БПЛА и детонации самодельных взрывных устройств на подстанции.

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