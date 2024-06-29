



В Иране - самая низкая явка на выборах с 1979 года

В Иране на внеочередных президентских выборах зафиксирована самая низка явка избирателей с момента Исламской революции 1979 года.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Уточняется, что явка избирателей в первом туре составила всего 40%.



Как уже сообщалось ранее, ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов, потому страна идет на второй тур выборов, который состоится 5 июля.