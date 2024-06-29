Новости » Политика
В Иране - самая низкая явка на выборах с 1979 года
29.06.2024 14:06 Алина Груднева

В Иране - самая низкая явка на выборах с 1979 года

В Иране на внеочередных президентских выборах зафиксирована самая низка явка избирателей с момента Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что явка избирателей в первом туре составила всего 40%.

Как уже сообщалось ранее, ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов, потому страна идет на второй тур выборов, который состоится  5 июля.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы