В Иране - самая низкая явка на выборах с 1979 года
В Иране на внеочередных президентских выборах зафиксирована самая низка явка избирателей с момента Исламской революции 1979 года.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Уточняется, что явка избирателей в первом туре составила всего 40%.
Как уже сообщалось ранее, ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов, потому страна идет на второй тур выборов, который состоится 5 июля.