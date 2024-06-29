



Выборы в Иране: первый тур оказался неудачным

Первый тур досрочных президентских выборов в Иране провалился.



Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.



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По данным МВД Ирана, на один из кандидатов не сумел набрать 50% голосов. Ожидается, что второй тур президентских выборов состоится в стране 5 июля.



Ранее сообщалось, что на выборах лидирует реформист Пезешкиан. Его поддержали 5,96 млн избирателей. Следом за ним идет консерватор Джалили с 5,56 млн голосов.