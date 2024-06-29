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Выборы в Иране: первый тур оказался неудачным
29.06.2024 11:25 Алина Груднева

Выборы в Иране: первый тур оказался неудачным

Первый тур досрочных президентских выборов в Иране провалился.

Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

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По данным МВД Ирана, на один из кандидатов не сумел набрать 50% голосов. Ожидается, что второй тур президентских выборов состоится в стране 5 июля.

Ранее сообщалось, что на выборах лидирует реформист Пезешкиан. Его поддержали 5,96 млн избирателей. Следом за ним идет консерватор Джалили с 5,56 млн голосов.

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