



Что будет после "абсолютной победы" Марин Ле Пен



Выступая после объявления результатов выборов во французский парламент, г-жа Марин Ле Пен заявила, что она стремится к "абсолютному большинству" во втором туре голосования в следующее воскресенье.



"Демократия заговорила, и французы поставили "Национальное объединение" и его союзников на первое место, практически уничтожив лагерь Макрона", - сказала Ле Пен своим сторонникам после закрытия избирательных участков.



"Нам нужно абсолютное большинство, чтобы через неделю [лидер "Национального объединения"] Жордан Барделла мог быть назначен премьер-министром".



В первом туре голосования была зафиксирована самая большая явка на парламентские выборы за последние четыре десятилетия. Голосование рассматривалось как референдум о лидерстве г-на Макрона. Но поскольку во Франции действует двухтуровая система, окончательные результаты станут ясны только после второго тура голосования, который состоится в следующее воскресенье.



Если правоконсервативная партия сможет получить абсолютное большинство в 289 мест, она вынудит г-на Макрона вступить в неловкое соглашение о разделении власти, известное как "сожительство", когда две противоположные партии управляют вместе.



Г-жа Ле Пен была переизбрана депутатом в Энен-Бомон в первом туре, набрав более 50 процентов голосов.



Результаты воскресного голосования были названы "политическим землетрясением", поставившим Францию на грань создания жесткого правого правительства.



Г-жа Ле Пен провела последнее десятилетие, пытаясь "детоксифицировать" "Национальное объединение", избавившись от его жестких правых и антисемитских корней, чтобы стать реальной силой на выборах.



Победа "Национального объединения", в результате которой его кандидат 28-летний Джордан Барделла станет премьер-министром, создаст г-ну Макрону непередаваемые головные боли.



Господин Барделла пообещал в случае победы оспорить полномочия Макрона в области обороны и иностранных дел.



Он также призвал избирателей "оставаться мобилизованными в последнем усилии", чтобы привести свою партию к власти. Он назвал второй тур "одним из самых решающих в истории Пятой республики" Франции.

