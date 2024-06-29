



ISW: РФ стремительно теряет авиацию в войне против Украины

Россияне стремительно теряют свой воздушный флот в войне против Украины.



По данным американского Института изучения войны, за первые шесть месяцев 2024 года были повреждены или уничтожены порядка 30 самолетов.



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"Украинские силы уничтожили или повредили девять Су-25, один Су-57, два МиГ-31, примерно 13 самолетов Су-34, два самолета Су-35, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, один десантный командно-штабной самолет Ил-22М11 и один стратегический бомбардировщик Ту-22М3 за первые шесть месяцев 2024 года", – подсчитали в ISW.



По словам аналитиков, большая часть потерь пришлась на временно оккупированные территории Украины. Также авиация РФ столкнулась с проблемами в районах Азорвского моря и на территории России.